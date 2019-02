Oppositie 'verklikte' burgemeester Linkebeek bij Homans 27 februari 2019

In Linkebeek wordt het politiek spel hard gespeeld. Aangewezen burgemeester Yves Ghequiere (Link@venir) is erachter gekomen dat leden van de partij Ensemble-Linkebeek-Samen, van zijn rivaal Damien Thiéry, Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) aangeschreven hebben. Ze meldden Homans dat Ghequiere als schepen een brief van het gemeentebestuur ondertekende, waarin stond dat inwoners die zich als Franstalig lieten registreren ook Franstalige brieven zouden krijgen. Homans gebruikt dat nu als een van de argumenten om Ghequiere niet te benoemen. "Maar die brief werd nooit verstuurd", reageert Ghequiere. "Het is cynisch dat net de partij die zich altijd verzette tegen de beslissingen van minister Homans haar nu valse informatie doorstuurt om mijn benoeming tegen te houden."

