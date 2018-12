Oppositie dient motie van wantrouwen in tegen Macron 12 december 2018

In Frankrijk hebben de volksvertegenwoordigers van twee linkse oppositiepartijen samen met de communisten een motie van wantrouwen ingediend tegen de regering. Daarmee reageren ze tegen de aanpak van president Macron in de 'gele hesjes'-crisis. Om tegemoet te komen aan het luide protest van de 'gilets jaunes' deed Macron maandag enkele beloftes, zoals het minimumloon optrekken en eindejaarspremies onbelast laten uitbetalen. De linkse partijen hekelen dat de compensaties die hij voorstelt evenzeer uit de zak van de Fransman worden betaald via sociale bedragen, en er niet wordt geraakt aan het fortuin van de rijke werkgevers. Ook rechtse en extreemrechtse partijen stellen de hervormingen van Macron niet op prijs. De maatregelen zullen het Franse begrotingstekort in 2019 doen oplopen tot 2,5 à 3,4% van het bbp, heeft minister van Begroting Gérald Darmanin gezegd. Het ziet er dan ook naar uit dat enkele 'gele hesjes' deze zaterdag opnieuw de straten optrekken.

