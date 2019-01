Oppositie: "De Block, neem patent gewoon af" 21 januari 2019

Sp.a, Groen en PVDA vragen aan Maggie De Block (Open Vld) om het monopolie van het Leadiant Biosciences eigenhandig te breken. Dat farmabedrijf dreef de prijs van een medicijn op van 38 naar 12.750 euro. Zaterdag zei de minister van Volksgezondheid nog dat ze dat "verwerpelijk" vindt, maar verder weinig kan doen. Volgens de linkse oppositiepartijen klopt dat niet. "Ze kan een dwanglicentie opleggen", zegt Karin Jiroflée van sp.a. "Dat stelt haar in staat om het patent van een bedrijf af te nemen en een andere fabrikant de toestemming te geven om het geneesmiddel goedkoper te produceren. Het zou een primeur zijn, maar tegelijk een statement: we pikken dit niet." Groen-parlementslid Anne Dedry wijst erop dat zo'n dwanglicentie in Frankrijk ook al gebruikt wordt. "En ook de Wereldhandelsorganisatie geeft landen de aanbeveling om ermee te werken." PVDA heeft onlangs zelfs een wetsvoorstel ingediend om de dwanglicentie makkelijker te kunnen invoeren. Volgens De Block is dat echter geen goed idee. "Ik heb die piste al grondig onderzocht. Het lijkt aantrekkelijk, maar dreigt een averechts effect te hebben. Veel bedrijven zullen niet meer willen investeren in innovatie. Zo leg je als overheid, zonder het te willen, de motor van onderzoek stil." (JBG)

