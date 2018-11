Opperrechter wijst Trump terecht 23 november 2018

Donald Trump heeft zich de woede van het Hooggerechtshof op de hals gehaald door zijn kritiek op de vermeende partijdigheid van een rechter, die hij "een Obama-rechter" had genoemd. Opperrechter John Roberts sprak de Amerikaanse president tegen: "We hebben geen Obama-rechter, Trump-rechter, Bush-rechter of Clinton-rechter. Wat we wel hebben, zijn rechters die iedereen behandelen volgens de maatstaven van het recht. Voor deze onafhankelijke justitie zouden we allemaal dankbaar moeten zijn." Trump moest zoals gewoonlijk het laatste woord hebben en repliceerde via Twitter: "Obama-rechters bestaan wél en die hebben andere inzichten dan de rechters die voor de veiligheid in de VS verantwoordelijk zijn."