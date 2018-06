Oppeppend truc(k)je van de leerkracht 05 juni 2018

Leerkracht Heidi Knop uit het Oost-Vlaamse Herzele heeft een truc gevonden om haar leerlingen wat extra moed te geven tijdens de examens. Of zeg maar 'truck', want ze wenst de blokkende jeugd alle succes toe vanop de achterkant van twee vrachtwagens. Het figuurtje dat een high five geeft, is een emoji van haarzelf. "Als leerkracht weet ik maar al te goed dat er een zware periode aanbreekt voor leerlingen en studenten", klinkt het. "Met een positieve boodschap hoop ik hen nog een laatste keer te stimuleren." (FEL)

HLN