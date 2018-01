Oppassen voor wind vannacht 00u00 0

Komende nacht kan het bijzonder fors gaan waaien, met rukwinden tot meer dan 100 kilometer per uur. Voor de kust roept het KMI zelfs 'code oranje' uit. "Het wordt zeer moeilijk om je op straat tegen de wind in te bewegen", klinkt het. "Grote bomen kunnen omwaaien, takken kunnen afbreken, woningen riskeren grote schade." In de rest van het land geldt 'code geel', waarbij kleinere bomen dreigen om te waaien en dakpannen kunnen verschuiven. Het kan ook intens regenen. Morgenochtend wordt het geleidelijk droger en rustiger, met zachte maxima rond 11 graden.

