Opnieuw zomers warm HET WEER 14 mei 2018

Vanochtend is het nog nadrukkelijk bewolkt en uit al die wolken kan wat lichte regen vallen, vooral in het zuiden van het land. In de loop van de voormiddag wordt het al droger, en wat later breekt de zon door. Dit zonnigere weer komt onze kant uit vanuit het noordoosten, dus vanuit Duitsland en Nederland. Tijdens de zonnige namiddag die ons te wachten staat, kan het opnieuw zomers warm worden in het binnenland.We halen maxima van 24 tot 28 graden. Aan zee wordt het 16 graden. Er staat een matige wind uit het noord-noordoosten.

