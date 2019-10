Exclusief voor abonnees Opnieuw wetsvoorstel voor nultolerantie achter stuur 25 oktober 2019

Omdat alcohol te vaak een rol speelt in ernstige ongevallen, dienen Groen en sp.a samen een wetsvoorstel in voor nultolerantie achter het stuur. Kamerleden Joris Vandenbroucke (sp.a) en Kim Buyst (Groen) willen de drempel voor bestuurders concreet verlagen naar 0,2 promille, om discussies over bijvoorbeeld likeurpralines te vermijden. Wie betrapt wordt met meer dan 0,5 promille, zou meteen een cursus moeten volgen. Daarnaast willen ze de pakkans gevoelig verhogen. Sp.a diende enkele maanden geleden al een voorstel in voor nultolerantie, maar bij de meeste andere partijen was toen weinig animo. Ook verkeersinstituut Vias, dat het nochtans eens is met het principe, vindt het geen goede maatregel. "Een pv opstellen vergt veel tijd. Als meer chauffeurs positief blazen bij controles, riskeert men dat wie veel gedronken heeft door de mazen van het net zal glippen."

