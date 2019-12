Exclusief voor abonnees Opnieuw vertrekt topman bij Boeing 28 december 2019

00u00 0

J. Michael Luttig, de speciaal adviseur van Boeing voor de geschillen rond de twee dodelijke ongevallen van de 737 MAX, zal tegen het einde van het jaar opstappen. Boeing zit in een lastig parket na de crashes met zijn 737 MAX, waarbij in totaal 346 mensen omkwamen. Alle vliegtuigen van dat type staan sinds maart aan de grond, tot er duidelijkheid is over eventuele technische mankementen.