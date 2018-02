Opnieuw transmigranten in Jabbeke: 14 mensen gered uit koelwagen 22 februari 2018

Op en rond de snelwegparking in Jabbeke zijn de voorbije dagen opnieuw groepen transmigranten gespot. Dinsdag werden bij een bedrijf in Gistel veertien vluchtelingen die in ademnood verkeerden uit een koelwagen gered. Ze waren in de vrachtwagen gekropen op de parking van Jabbeke, toen de chauffeur er 's nachts was gaan rusten. Opvallend genoeg was er geen privébewaking op de parking, ondanks het actieplan van minister Jambon (N-VA). "We kunnen geen vijf parkings tegelijk bewaken", zegt zijn kabinet. "De federale politie bekijkt waar de nood het hoogst is. Indien nodig kunnen de privébewakers zich meteen verplaatsen." (SDVO)