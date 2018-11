Opnieuw tijgermuggen gespot in ons land 23 november 2018

Op vijf plaatsen in ons land zijn de voorbije maanden Aziatische tijgermuggen aangetroffen. Onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde vonden de dieren in Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Namen en Luxemburg. De exotische soort, die drager van virussen kan zijn, was sinds 2016 niet meer gespot. Er werden onder meer eitjes gevonden op snelwegparkings, wat erop wijst dat de mug wellicht meereisde met autoverkeer vanuit Frankrijk of Duitsland, waar de tijgermug vaker voorkomt. (SPK)