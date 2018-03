Opnieuw sprake van achterhouden informatie: sjoemelde Defensie ook met aankoop drones? BS

23 maart 2018

05u00 4 De Krant De beïnvloeding door het Belgische leger reikt mogelijk verder dan alleen de opvolger voor de F-16's. Er is sprake van achtergehouden info bij een ander aankoopdossier van de luchtmacht: de drones.

De regering zoekt een vervanger voor de Israëlische drone die Defensie op dit moment gebruikt. In februari vorig jaar verspreidde Defensie een oproep aan de industrie, waarop drie bedrijven reageerden. Op 15 mei was er een uitgebreide briefing vanuit de werkgroep Drones aan de stafchef van het leger, die 'De Morgen' kon inkijken.

De twee Israëlische inzendingen waren geschrapt en enkel het Amerikaanse toestel bleef over: de Predator B. Volgens Defensie biedt alleen de Amerikaanse kandidaat garanties voor een samenwerking met de EU- of NAVO-lidstaten. Klopt niet, zegt Elbit, één van de Israëlische firma's die naast de opdracht grepen. In de briefing aan de stafchef uit Defensie twijfels of Elbit wel "certificeerbaar" is, en dus in Europa zal mogen vliegen. Nochtans is bekend dat Elbit een verkoopscontract heeft met Zwitserland en daar haar certificaat zal aanvragen. Elbit zou dit meermaals aan Defensie hebben duidelijk gemaakt.

Zwitserland liet ons land ook weten dat Elbit een certificaat zou krijgen om te vliegen. Niet alleen Elbit, maar ook een kolonel op rust met MR-stempel liet zijn bezorgdheden over het verloop van de procedure weten in een brief aan de MR-ministers. "Ook in dit dossier duwt defensie de politiek in de gewenste richting. Het lijkt een structureel probleem dat militairen zelf aan politiek doen en zich willen verzekeren van het beste, leukste, maar ook duurste speelgoed", reageert Wouter De Vriendt, lid van de commissie Defensie voor Groen. (BS)

