Opnieuw slachthuis in slechte papieren 19 juni 2018

00u00 0

Het Luikse vleesverwerkingsbedrijf Derwa heeft een negatieve evaluatie gekregen. Uit een inspectie van auditkantoor SGS bleek dat er tekortkomingen waren aan het autocontrolesysteem. Verschillende supermarkten die runds- of varkensvlees laten versnijden bij het Luikse slachthuis, hebben de samenwerking tijdelijk stopgezet. Colruyt bevestigt: "Er is geen probleem met de voedselveiligheid of het dierenwelzijn", benadrukt woordvoerster Hanne Poppe. "Toch werken we nu even niet meer samen omdat we dat niet willen doen met slachthuizen die hun vergunning verliezen door problemen met het autocontrolesysteem. Zodra het slachthuis intern oplossingen heeft gevonden, kunnen we weer rond de tafel zitten. De consument zal bij Colruyt weinig van de gestopte samenwerking merken: "98 procent van ons vlees versnijden we zelf." (SRB/VHS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN