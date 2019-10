Exclusief voor abonnees Opnieuw schouderblessure voor Maehle 28 oktober 2019

Pech voor Joakim Maehle. De Deense rechtsachter van Genk viel in de tweede helft tegen Cercle Brugge uit met een schouderblessure. Het was een onschuldige val, maar wel eentje met pijnlijke gevolgen. Hij werd geassisteerd door de medische staf en moest vervangen worden. Op het eerste gezicht lijkt de schade mee te vallen. Maehle liet zich gisteren behandelen op de club en was pijnvrij. Vandaag wordt hij verder onderzocht. Tijdens de voorbereiding ontwrichtte Maehle zijn schouder en stond hij tien dagen langs de kant. (KDZ)