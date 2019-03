Opnieuw rukwinden: nu nog meer risico op dakschade 12 maart 2019

Vandaag worden in de late namiddag en avond alweer hevige rukwinden verwacht. De voorspellingen lopen uiteen van 70 tot 90 km/u. Voor daken die al hebben afgezien bij de storm van zondag, kan dit fataal zijn. Ook al beukt de wind er ietsje minder hard op in - zondag haalde de wind nog snelheden tot 120 km/u. "Een weggewaaide dakpan is genoeg om een dak erg kwetsbaar te maken. Als het dan opnieuw gaat waaien, kan het hele dak het begeven", waarschuwt stabiliteitsingenieur Ignace Holemans. "Door zo'n kleine opening kan je overdruk krijgen op zolder. Het is dus van het grootste belang om ook lichte schade zo snel mogelijk te laten herstellen." Ook woensdag en vrijdag gaat het nog hard waaien.