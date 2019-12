Exclusief voor abonnees Opnieuw rellen in atheneum Vorst 14 december 2019

00u00 0

Gistermiddag hebben zo'n 30 leerkrachten van het Andrée Thomas-atheneum in Vorst het werk neergelegd uit protest tegen het beleid van de directrice. De actie inspireerde enkele leerlingen tot nieuwe rellen. Op 3 december was het op dezelfde school ook al eens uit de hand gelopen. Toen kwamen tientallen jongeren in opstand omdat er nog altijd geen examenrooster was. In de dagen nadien bleek dat niet alleen de leerlingen, maar ook de leerkrachten zich niet kunnen vinden in het beleid van de directie. "Er wordt niet gecommuniceerd over het uurrooster of over de organisatie. En dat zet kwaad bloed bij iedereen", klonk het. De actie van gisteren zou een uurtje duren en verliep vreedzaam, tot een aantal leerlingen met voetzoekers naar de leraren begon te gooien en een vuilnisbak in brand stak. Gezien de omstandigheden zijn de examens op het atheneum uitgesteld tot de week na de kerstvakantie.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis