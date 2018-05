Opnieuw ranger vermoord in Virungapark 14 mei 2018

Er heeft opnieuw een ranger het leven gelaten in het nationaal park van Virunga in Congo, waarvan de Belgische prins Emmanuel de Merode directeur is. Ditmaal gaat het om een 25-jarige vrouwelijke parkwachter. Gewapende mannen vielen vrijdag in het park een wagen aan met daarin parkwachter Rachel Masika Baraka en twee Britten. De auto werd bestuurd door een Congolees. Baraka probeerde de Britten en de chauffeur nog te beschermen tegen de aanvallers, maar raakte zwaargewond. Ze werd overgebracht naar een hospitaal, waar ze kort nadien overleed aan haar verwondingen. De Britten en de chauffeur werden gegijzeld, maar zijn intussen vrijgelaten. Sinds begin dit jaar lieten al acht parkwachters van Virunga - de habitat van de laatste 880 berggorilla's op aarde - het leven. De voorbije decennia stierven zo'n 150 rangers bij aanvallen door stropers of rebellen. (AG)

