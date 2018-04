Opnieuw prijs voor Feyenoord 23 april 2018

Feyenoord heeft voor het derde jaar op rij een prijs gepakt. Na de beker in 2016 en de titel van vorig jaar, zetten de Rotterdammers opnieuw de Nederlandse beker bij in de prijzenkast. In de Kuip won de Stadionclub de bekerfinale van AZ. Dat verliep al bij al vrij vlot. Jörgensen bracht Feyenoord voor rust op voorsprong. 'Good old' Van Persie diepte in de tweede helft snel de voorsprong uit en in blessuretijd zorgde Toornstra voor een derde treffer. Het AZ van John van den Brom (ex-Anderlecht) en Stijn Wuytens had weinig in de pap te brokken. Feyenoord mag zich volgend seizoen opmaken voor de Europa League. (SJH)