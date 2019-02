Opnieuw politieman opgepakt in onderzoek naar maffiafamilie 20 februari 2019

De federale gerechtelijke politie van Antwerpen heeft gisterenmorgen opnieuw achttien huiszoekingen uitgevoerd in het dossier van de Assyrisch-Turkse maffiafamilie Y. Daarbij zijn zeven nieuwe verdachten gearresteerd. Eén van de nieuwe verdachten is gepensioneerd politieman I.G. uit Antwerpen. Die werkte vrijwel zijn hele carrière in de zone City, waaronder ook de wijk Stuivenberg valt waar veel van de familieleden wonen. De man liet zich zeker naar het einde van zijn carrière opmerken als fervent aanhanger van Vlaams Belang. I.G. is ruim een jaar geleden met pensioen gegaan. Wat hem in het onderzoek naar de Assyrisch-Israëlische familie ten laste wordt gelegd, kan het parket nog niet zeggen.

HLN