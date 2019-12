Opnieuw pleidooi om sperperiode af te schaffen ARA

03 december 2019

05u00 0 De Krant N-VA dient een wetsvoorstel in om de sperperiode voor de solden af te schaffen. Tijdens de vorige legislatuur was dat bijna gelukt, maar uiteindelijk stak bevoegd economieminister Kris Peeters (CD&V) het wetsontwerp terug in zijn schuif, omdat de handelaars verdeeld waren.

Vandaag begint de sperperiode: de weken vlak voor de solden waarin geen kortingen op kleding, schoenen en lederwaren aangekondigd mogen worden. Die periode is destijds ingevoerd om ervoor te zorgen dat het voor consumenten duidelijk is of de prijzen tijdens de solden effectief verlaagd worden en om kleine winkels, die nog geen grote kortingen kunnen geven, te beschermen.

Uitzondering is regel

Maar dat principe wordt massaal omzeild, bijvoorbeeld door kortingen bij koppelverkoop. Daarom dienen N-VA-Kamerleden Anneleen Van Bossuyt en Katrien Houtmeyers een wetsvoorstel in om de sperperiode te schrappen. "Als de uitzondering de regel is geworden, waarom er dan niet gewoon de regel van maken?", aldus Van Bossuyt, die benadrukt dat de sperperiode ook in strijd is met de Europese regelgeving.

Het pleidooi om de sperperiode af te schaffen is niet nieuw. Meer dan 10 jaar geleden kwam toenmalig minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) er al mee aandraven en tijdens de vorige legislatuur kondigde ook minister van Economie Kris Peeters (CD&V) aan dat hij er komaf mee zou maken. Uiteindelijk duwde hij niet door, omdat de handelaars onderling verdeeld waren over de maatregel en ook de MR daar niet ongevoelig voor was. De vraag is of er nu wel voldoende steun is voor de afschaffing. (ARA)