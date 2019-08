Exclusief voor abonnees Opnieuw nazispullen aangeboden op Antiekmarkt 26 augustus 2019

In Tongeren zijn gisteren opnieuw nazimemorabilia te koop aangeboden op de antiekmarkt. In juni was het marktreglement nochtans aangepast zodat dit niet meer zou gebeuren. Schepen van Economie Marc Hoogmartens (Tongeren.nu) laat de zaak onderzoeken.

