Opnieuw mislukte plofkraak op geldautomaat van Argenta 21 november 2018

Voor de tweede dag op rij is een mislukte plofkraak gepleegd op een geldautomaat van een Argenta-kantoor. Gisterenochtend werd een automaat in Leest geviseerd, maandag één in Borsbeek. Twee keer trad het ingebouwde gasdetectiesysteem in werking, waardoor er verfpatronen ontploften en de bankbiljetten onbruikbaar werden. Febelfin, de federatie van de financiële instellingen in ons land, had gisteren overleg met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en minster van Justitie Koen Geens (CD&V). Er zijn al verschillende veiligheidsmaatregelen genomen, maar toch staat de teller dit jaar al op zeventien geslaagde en mislukte plofkraken. De federatie wil die evalueren en indien nodig bijstellen en pleit ook voor strenge vervolgingen. Jambon wees op het recent opgerichte centraal contactpunt rond plofkraken binnen de federale politie. "Deze manier van werken heeft al zijn vruchten afgeworpen. Sindsdien hebben we enkel mislukte plofkraken gekend." Geens benadrukt dat er op dergelijke feiten zware straffen staan. Die kunnen oplopen tot dertig jaar. (TVDZM/IBO)

