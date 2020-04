Exclusief voor abonnees Opnieuw minder mensen opgenomen in ziekenhuizen 21 april 2020

Met 232 gerapporteerde ziekenhuisopnames gisteren, daalt dat aantal al voor de derde dag op rij. Zondag werden nog 265 nieuwe opnames gerapporteerd. Het aantal mensen dat genezen wordt verklaard en het ziekenhuis mag verlaten, gisteren 138, stagneert intussen. Daardoor blijft het aantal Covid-patiënten in de ziekenhuizen nog altijd hoog: momenteel zijn 4.920 bedden bezet. Hier kan wel het weekendeffect meespelen, aangezien er ook de voorbije weekends opvallend minder mensen uit het ziekenhuis werden ontslagen dan op weekdagen. Gisteren werden ook opnieuw 168 nieuwe overlijdens geregistreerd, waarvan 103 in de woonzorgcentra. "Dat zijn voornamelijk vermoedelijke overlijdens door Covid-19", klonk het gisteren. "Bij drie overlijdens (oftewel 2,9%) was de besmetting bevestigd." Intussen zijn al 5.828 Belgen overleden aan het virus, van wie 3.028 in woonzorgcentra. 2.906 van hen zijn vermoedelijke Covid-overlijdens, 122 mensen in de woonzorgcentra overleden met zekerheid aan Covid-19. (CMG)

