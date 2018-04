Opnieuw met tienduizenden in straten van Barcelona 16 april 2018

Tienduizenden Catalanen zijn gisteren in Barcelona opnieuw op straat gekomen om te protesteren tegen de opsluiting van negen sleutelfiguren die streven naar de onafhankelijkheid van Catalonië. "Vrijheid voor alle politieke gevangenen", scandeerden ze. Tien dagen geleden is in Duitsland de afgezette minister-president Carles Puigdemont onder voorwaarden vrijgelaten. Dat gebeurde in afwachting van een beslissing over zijn uitlevering aan Spanje. Dat had een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de man, die naar België was gevlucht. Toen hij van een trip naar Scandinavië terugkeerde, is hij in Duitsland gearresteerd. (KSN)

HLN