Opnieuw meer graffitischade langs Vlaamse gewestwegen 14 februari 2020

00u00 0

In 2019 werden langs gewestwegen in Vlaanderen 39 gevallen van schade door graffiti geregistreerd. Dat zijn er 36 meer dan een jaar eerder . De kost voor de verwijdering liep hierdoor op van 5,9 miljoen tot 7,9 miljoen euro. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) op een schriftelijke vraag van Kristof Slagmulder (Vlaams Belang).De meeste schadegevallen waren er vorig jaar in West-Vlaanderen (12), gevolgd door Limburg (10), Oost-Vlaanderen (9), Vlaams-Brabant (5) en Antwerpen (3). De kosten voor verwijdering liepen echter het hoogst op in Oost-Vlaanderen (5,02 miljoen), gevolgd door West-Vlaanderen (1,9 miljoen), Vlaams-Brabant (580,09 euro) en Antwerpen (432,56 euro). Niet alle schade wordt overigens hersteld, omdat dit op sommige locaties enkel een signaal is voor het aanbrengen van nieuwe graffiti. In 2019 konden twee daders geregistreerd worden tegenover één in 2018.

