Opnieuw kraan omgevallen Twee weken na zwaar ongeval Nieuwpoort

In het Antwerpse Boom is gisterochtend een 70 ton zware kraan omgevallen. De mobiele telescoopkraan begon rond 7 uur te kantelen en de arm van het gevaarte - zo'n 16 meter lang - belandde op het dak van een leegstaand gebouw. Er viel ook een stuk van de kraan door het dak van een garage, waardoor een auto beschadigd raakte. De cabine van de kraan kantelde om tegen een terras van een aanpalend appartement. Het gevaarte moest rechtgetrokken worden met twee andere kranen, van 80 en 250 ton. Daarbij moesten bewoners van een flatgebouw ernaast tijdelijk hun woningen verlaten. Wat de val van de kraan veroorzaakt heeft, wordt onderzocht. Het zou niet door de wind komen. Twee weken geleden waaide in Nieuwpoort nog een kraan omver, waarbij één dode viel.

