Opnieuw IS-kinderen op weg naar ons land 13 maart 2019

00u00 0

Het Agentschap Jongerenwelzijn heeft opnieuw melding gekregen dat één of meerdere kinderen uit IS-gebied onderweg zijn naar België. Begin februari kwamen al twee meisjes, dochters van een Limburgse IS-strijdster, terug naar ons land. De kinderen zaten een jaar met hun moeder in de gevangenis, hun vader kwam om het leven in Syrië. De meisjes worden nu door hun grootmoeder hier opgevangen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN