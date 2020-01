Exclusief voor abonnees Opnieuw iets minder zittenblijvers 16 januari 2020

Het aantal zittenblijvers is vorig schooljaar weer licht gedaald, zo blijkt uit cijfers van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Na jaren van daling viel er in 2017-2018 plots een lichte stijging te noteren. Die heeft zich evenwel niet doorgezet in 2018-2019. In het lager onderwijs moesten 8.207 kinderen een jaartje overdoen, op een totaal van 418.006 leerlingen (1,96 %). In het secundair onderwijs was dat het geval voor 16.647 leerlingen, op een totaal van 403.422 (4,12 %).

