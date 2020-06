Exclusief voor abonnees Opnieuw (iets) meer mensen op intensieve zorg 04 juni 2020

De coronacijfers in ons land blijven de goede kant opgaan, al moeten we "de cijfers in de ziekenhuizen zeer goed blijven opvolgen". Dat is de conclusie na de update van het Crisiscentrum gisteren. Op de diensten intensieve zorg zijn zes nieuwe patiënten met Covid-19 opgenomen. Ook dinsdag werden twee extra patiënten op intensieve zorg gemeld, wat de bezetting daar op 172 brengt. Alles samen liggen er momenteel 819 mensen in het ziekenhuis, van wie 31 sinds gisteren. "De cijfers stijgen zeer licht, maar dat is nog niet verontrustend", zeggen de experten. Met het aantal nieuwe besmettingen gaat het intussen de goede kant op. Er werden 70 bijkomende gevallen gerapporteerd, op een totaal van 6.619 testen. Dinsdag waren er nog 98 nieuwe besmettingen, maar toen lag het aantal tests op ruim 8.000. "De nieuwe besmettingen zijn een belangrijke parameter", zei epidemioloog Pierre Van Damme in 'VTM Nieuws'. "Die lage cijfers zullen we later ook terugzien in de cijfers van de ziekenhuisopnames." Tot slot zijn er ook 17 overlijdens gemeld. (CMG)

