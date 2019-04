Exclusief voor abonnees Opnieuw haalt politierechter keihard uit naar strafuitvoering 06 april 2019

Na zijn Brugse collega Peter Vandamme eerder deze week heeft gisteren ook politierechter Peter D'Hondt keihard uitgehaald naar het strafuitvoeringsbeleid binnen justitie. D'Hondt moest zich buigen over de zoveelste strafzaak tegen horeca-uitbater Atila Usul, die onlangs met Tanja Dexters de Flamingo Bar in Antwerpen startte. Usul liep zijn 151ste veroordeling op. Reden: hij werd in januari vorig jaar voor de 18de keer betrapt achter het stuur terwijl zijn rijbewijs ingetrokken was. "Zijn strafblad telt 28 pagina's en pas op pagina 22 krijgt deze man zijn eerste celstraf, die nog niet eens uitgevoerd werd", fulmineerde D'Hondt. "Dit bewijst het failliet van de verkeershandhaving. Onbegrijpelijk dat hij nooit strenger bestraft werd." De politierechter gaf Usul de maximumstraf van twee jaar cel, 32.000 euro boete en twee keer een levenslang rijverbod. (KBD/KSN)

