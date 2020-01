Exclusief voor abonnees Opnieuw grote drugsvangst in Antwerpse haven: 1.468 kilo cocaïne 11 januari 2020

Het parket van Antwerpen heeft een onderzoek geopend na de vondst van een partij cocaïne eind vorig jaar. Op 18 november vond de douane in de haven 1.468 kilogram cocaïne tussen een lading yucca's, die gebruikt worden als tuin- of sierplanten. De drugs zaten verspreid over 1.321 pakken en hebben een straatwaarde van ongeveer 73,4 miljoen euro. Ze werden in beslag genomen.