Opnieuw goal bij debuut? 26 augustus 2019

Lecce is gewaarschuwd. Romelu Lukaku heeft een reputatie opgebouwd. Aan het kanon in zijn eerste match voor West Brom (tegen Liverpool), zijn eerste voor Everton (tegen West Ham) en zijn eerste voor Manchester United (tegen Real Madrid). 'Big Rom' staat vandaag gewoon aan de aftrap, met Lautaro Martinez aan zijn zijde in een 3-5-2. Inter verwacht ruim 60.000 toeschouwers voor de binnenkomer van Lukaku - dit weekend trainde hij voor het eerst op San Siro. (KTH)