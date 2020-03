Exclusief voor abonnees Opnieuw geweld aan Turks-Griekse grens 14 maart 2020

Aan de grens tussen Griekenland en Turkije is het in de nacht van donderdag op vrijdag weer tot rellen gekomen, nadat migranten hadden getracht om door een hekken te breken. De Griekse ordediensten gingen dat tegen met traangas en een waterkanon, maar kregen zelf een regen van brandbommen toegegooid. De incidenten zijn twee weken geleden routine geworden. Toen sloten de Grieken de grenspost van Kastanies-Pazarkule af voor de toestroom van migranten. In Athene herhaalde regeringswoordvoerder Stelios Petsas gisteren de beschuldiging dat Turkije misbruik maakt van de migranten om zijn eisen aan het adres van de Europese Unie kracht bij te zetten. De migranten trokken massaal naar de grens, nadat de Turken op 29 februari gezegd hadden dat de grens zou opengaan en dat Athene de migranten niet langer zou tegenhouden. Maar de Grieken hielden de deur dicht en zegden dat ze niemand illegaal zouden toelaten op hun grondgebied.

