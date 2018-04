Opnieuw geval van wiegendood 26 april 2018

00u00 0

In het Vlaams-Brabantse Affligem is een baby van vier maanden gestorven. De onthaalmoeder vond het kindje dood in zijn wiegje. Vermoedelijk gaat het opnieuw om een geval van wiegendood. Vorige week overleed in een crèche in Heist-op-den-Berg ook al een even jonge zuigeling. "Voorlopig lijkt alles in die richting te wijzen", zegt het parket. "Er zijn geen geweldletsels of kneuzingen vastgesteld en ook geen afwijkingen die het overlijden kunnen verklaren." Wiegendood is de plotse dood van een baby die ogenschijnlijk gezond was en waarbij geen lichamelijke oorzaak vastgesteld wordt. (WDS/TVP)