Opnieuw geschoten op woning drugsverdachte

26 februari 2018

In Borgerhout is er opnieuw geschoten op een woning van een lid van een drugsbende. Dat gebeurde vrijdagnacht aan het flatgebouw waar tot voor enkele maanden ook Nasserdine T. (foto) verbleef. De man maakt deel uit van de Turtlebende, een notoire drugsclan, en gaf zich eind vorig jaar nog zelf aan bij de politie in het kader van een onderzoek naar een andere bende, de Mixers. Hij deed dat naar verluidt omdat het veiliger ín de cel is dan daarbuiten. Het voorbije anderhalf jaar werd er in Antwerpen en omgeving al een twintigtal keer geschoten op een woning of op mensen. Onlangs nog dook een 'most-wantedlijst' op, met daarop de namen van 9 mensen die door een drugsbende geviseerd worden.

