Opnieuw geen topresultaten voor landgenoten

EK BAANWIELRENNEN 18 oktober 2019

Ook op de tweede dag van het EK-piste in Apeldoorn geen topresultaten van onze landgenoten. Al mag de elfde plaats van Fabio Van den Bossche in de scratch als meer dan verdienstelijk worden beschouwd. De titel ging naar de Spanjaard Sebastian Mora Vedri die in dit nummer een peloton dat bijna 53 kilometer per uur haalde uit het wiel fietste. In de afvalling voor vrouwen werd Gilke Croket al bij de eerste sprint gewipt. De titel ging naar de Nederlandse Kirsten Wild. Vandaag komen Lotte Kopecky en Lindsay De Vylder in actie in het olympische omnium. (FHN)