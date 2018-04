Opnieuw geen Lukaku bij Lazio 12 april 2018

00u00 0

Net als in de heenmatch krijgen we vanavond zo goed als zeker geen Jordan Lukaku te zien bij Lazio. De Rode Duivel is nog altijd niet volledig hersteld van zijn knieproblemen en kan zo niet meehelpen om in Salzburg een 4-2-voorsprong te verdedigen. Al blijft Lazio sowieso favoriet. Dat is ook Arsenal in zijn kwartfinale tegen CSKA Moskou. Met een 4-1-zege als voorgift zouden de Engelsen nooit in de problemen mogen komen. Nog een favoriet: Atlético na de 2-0 in Madrid tegen Sporting Lissabon. RB Leipzig kan het met een krappe 1-0-voorsprong nog warm krijgen in en tegen Marseille. (WDK)