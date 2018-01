Opnieuw filmpjes met vechtende kinderen in Brugge 31 januari 2018

Op sociale media is opnieuw een account opgedoken waarop jongeren oproepen om vechtfilmpjes door te sturen uit Brugge. De beheerders zetten er ook al enkele beelden op. Ze gaan ook een stap verder en zeggen naaktfoto's van tieners te zullen verspreiden. Gisterochtend toonden de jongeren een eerste foto waarbij de borsten van een meisje getoond worden. Het bijschrift 'Kech van de dag, stuur en ik fix je de naam regio Brugge' doet vermoeden dat de beheerders van de pagina vechtfilmpjes vragen in ruil voor de naam van het meisje van wie ze een naaktfoto postten. Het is voorlopig niet duidelijk wie er achter het Instagramaccount zit. Opvallend: enkele ex-leden van de beruchte meisjesbende Zehbi's zijn lid van de groep. Ze reageren onderling enthousiast op de beelden en maken met emoticons duidelijk hoezeer ze ervan genieten. "Onze recherche is op de hoogte en onderzoekt de zaak", zegt de Brugse politie.(MMB)

HLN