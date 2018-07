Opnieuw druk weekend op de weg 17 juli 2018

Het wordt ook volgend weekend druk op de Europese wegen. Mobiliteitsorganisatie Touring voorspelt erg moeizaam verkeer naar het zuiden en kleinere files richting noorden, in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Oostenrijk en Italië. Wie op vakantie vertrekt, doet dat best op zaterdagmiddag of zondag. Terugkeren gaat het vlotst op vrijdag en in mindere mate zondag. Ook de collega's van VAB waarschuwen voor druk verkeer op de Europese wegen, onder meer omdat in het noorden van Nederland de vakantie begint en daar dus de trek naar het zuiden aanvat. In het zuiden van Nederland gaat dan weer het bouwverlof van start. Naar de Belgische kust vertrek je best op vrijdag na 21 uur of op zaterdag tussen 7 en 9 of na 15 uur.

