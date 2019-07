Exclusief voor abonnees Opnieuw dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf in Brussel 15 juli 2019

00u00 0

Bij een ongeval in de Brusselse Kruidtuinlaan is gisterochtend om 4.45 uur een voetganger omgekomen. De automobilist die de man aanreed, pleegde vluchtmisdrijf. Het duurde uren voor de identiteit van het slachtoffer, dat tussen de 20 en 30 jaar is en geen papieren op zak had, te kunnen achterhalen. De exacte omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk - zo is het niet geweten of de voetganger op het zebrapad liep. Er waren geen getuigen, maar de politie hoopt de verdachte wel te kunnen opsporen via camerabeelden. Op het wegdek lagen ook brokstukken van zijn wagen, waaronder een spiegel. Gisteravond was de verdachte nog altijd spoorloos.

