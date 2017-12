Opnieuw dodelijk ongeval bij Arcelor Mittal 00u00 0

In de staalfabriek van Arcelor Mittal in Gent is gisteren een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Het tweede in één maand tijd al. Een Nederlandse trucker kwam rond 16 uur om toen hij zijn lading aluminiumblokjes kwam lossen. Om een nog onduidelijke reden raakte hij tussen zijn voorwiel en het spatbord gekneld. Volgens getuigen rolde de truck naar voren en wou de man nog in zijn cabine springen. Hierbij maakt hij een foute inschatting. Een maand geleden kwam al iemand om het leven en liepen twee andere arbeiders zware verwondingen op na een ontploffing. (DJG)