Opnieuw dode in Spaanse put 29 januari 2019

00u00 0

Amper een paar dagen na de tragische dood van de kleine Julen in is in dezelfde streek opnieuw een dodelijk ongeval gebeurd in zo'n diepe put. In Villanueva del Trabuco, niet ver van het dorp Totalán waar de tweejarige peuter omkwam, zijn het lichaam van een 45-jarige man en zijn hond in een met water gevulde schacht gevonden. De man zou zondagavond met zijn hond gaan wandelen zijn. Toen hij wegbleef verwittigde zijn familie de hulpdiensten. Aangenomen wordt dat de hond eerst in de schacht gevallen was en de man om het leven kwam toen hij het dier probeerde te redden.