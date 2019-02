Opnieuw brons voor Maes op WK junioren 27 februari 2019

Skiën

Sam Maes mag terugblikken op een fraai WK skiën bij de junioren in het Italiaanse Val di Fassa. Een dag na zijn brons op de reuzenslalom finishte hij ook als derde op de slalom. Het Belgisch toptalent, dat al sinds zijn twee jaar in Oostenrijk leeft, sprokkelde dit seizoen bij de elite ook al zijn eerste wereld- bekerpunten. Bij het Waalse sportagentschap Adeps, dat Maes financieel ondersteunt, zijn ze erg tevreden over zijn ontwikkeling. Technisch directeur Karen Persyn schat zijn toekomst veelbelovend in. "De meeste goeie skiërs stonden ook op het podium bij de junioren." (BF)