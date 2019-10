Exclusief voor abonnees Opnieuw Belgische backpacker vermist in Australië 23 oktober 2019

Er is opnieuw grote ongerustheid over een jonge Belgische rugzaktoerist in Australië. Dorian Leonard (22, foto) uit Itter (Waals-Brabant) logeerde in een hostel in Sydney, maar is sinds 12 oktober vermist. Zijn familie en vrienden hebben een oproep op sociale media gelanceerd. Ze hopen ook dat de Australische politie op zoek gaat naar Dorian, nu hij daar als vermist is opgegeven. Volgens vrienden was de Belg de laatste tijd hard afgevallen. Hij zou ongeveer 1 meter 70 groot zijn en 40 kilo wegen. In Australië verdween eerder dit jaar ook Theo Hayez (18) uit Overijse.

