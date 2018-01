Opnieuw aanval met gifgas in Syrië 00u00 0

Syrische overheidstroepen hebben gisteren rebellen bestookt met chloorgas. Dat melden althans verschillende Britse media. Na de een inslag van een raket vlak bij de hoofdstad Damascus - waarbij vijf vrouwen en een kind gewond raakten - hulden de straten zich in een geelgroene, dichte nevel. Op beelden die via sociale media verspreid werden, hoor je ook iemand 'chloorgas' roepen. Volgens non-profitorganisatie Union of Medical Care and Relief Organisations vertoonden de slachtoffers symptomen die overeenkomen met die na een gifgasaanval, zoals ademhalingsproblemen en een lichte roes. Ook zou hun kleding naar chloor geroken hebben.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN