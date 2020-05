Opnieuw aan de slag: 150.000 Vlamingen vanaf vandaag opnieuw uit tijdelijke werkloosheid Sven Spoormakers

04 mei 2020

00u00 1 De Krant Fase 1 van de versoepeling van de lockdown begint vandaag. 150.000 mensen gaan weer aan het werk, verspreid over alle sectoren - behalve horeca, winkels, evenementen en toerisme. "Dat scheelt de overheid 2.500 euro per maand voor elke tijdelijk werkloze."



Wanneer vandaag de bedrijven weer mogen opstarten, kunnen zo'n 150.000 mensen terug aan het werk. Dat zeggen het Verbond van Belgische Ondernemingen VBO en de Vlaamse ondernemersorganisatie Voka. "Het gaat om 20% van de 750.000 tijdelijk werklozen in de private sectoren", zegt Hans Maertens van Voka.

Waren er vóór 4 mei nog 2 miljoen mensen afwezig op het werk, dan zouden dat er op het einde van fase 1 - op 18 mei - nog 1,3 miljoen zijn. Dat staat te lezen in documenten van de expertengroep die de exitstrategie uittekent. Er zal immers minder tijdelijke werkloosheid zijn, maar ook andere afwezigheden - mensen die verlof hebben genomen, bijvoorbeeld - zullen dalen.

Het aantal mensen die fysiek op het werk aanwezig zijn, zou moeten stijgen van 1,5 naar 2 miljoen. De expertengroep houdt ook rekening met een toename van het thuiswerk, van 1,3 miljoen naar 1,5 miljoen mensen.

Dat steeds meer mensen opnieuw aan het werk gaan, is goed nieuws voor de bedrijven. Maar vooral voor de staatskas: met 1,2 miljoen tijdelijk werklozen door de coronacrisis kreunen de overheidsfinanciën. "Door een opstart van de bedrijven valt daar al een deel van weg", zegt arbeidseconoom Stijn Baert. "Dat scheelt, per werknemer die voltijds in tijdelijke werkloosheid zit, 2.500 à 3.000 euro per maand. Nu kost zo iemand zo'n 1.500 euro aan de overheid. Gaat hij opnieuw aan het werk, dan levert hij weer geld op: in dat geval roomt de overheid al gauw 1.000 à 1.500 euro van het brutoloon af via de belastingen."

