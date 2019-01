Opnieuw 84.000 gele hesjes op straat 21 januari 2019

Afgelopen weekend kwamen in totaal 84.000 gele hesjes op straat in Frankrijk - evenveel als vorige week. Het is het tiende weekend op rij dat zij actievoeren. In Toulouse was een recordaantal van 10.000 demonstranten op de been, in Parijs waren het er ongeveer 8.000.

