Opnieuw 4,4 miljoen Amerikanen vragen uitkering 24 april 2020

Het aantal werkloze Amerikanen dat zich afgelopen week aanmeldde voor een uitkering is op 4,4 miljoen uitgekomen. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Handel bekendgemaakt. In totaal hebben zich sinds half maart al circa 27 miljoen Amerikanen tot de overheid gewend voor steun, als gevolg van de coronacrisis. Sinds de aanvragen enkele weken geleden op 6,9 miljoen in een week piekten, is er wel een dalende lijn ingezet, maar het aantal blijft hoog. De werkloosheid in de VS is door de coronamaatregelen hard gestegen en zou nu al op ongeveer 20% staan. De crisis wordt vergeleken met de Grote Depressie uit de jaren 30 van de vorige eeuw.