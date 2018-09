Opnieuw 250 passagiers in quarantaine op luchthaven in VS 07 september 2018

De Amerikaanse autoriteiten hebben weer alarm geslagen over ziekteverschijnselen aan boord van internationale vluchten. Zowat 250 passagiers en bemanningsleden aan boord van twee vliegtuigen werden in quarantaine geplaatst op de Philadelphia International Airport. Zij moeten een medische controle ondergaan, nadat twaalf mensen aan boord van de twee vluchten van American Airlines vanuit Parijs en München griepachtige symptomen vertoonden. In New York deed zich woensdag een vergelijkbaar incident voor. (IDV)