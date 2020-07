Exclusief voor abonnees Opnames 'Dertigers' gaan van start 07 juli 2020

Het zag er even onzeker uit, maar de opnames van 'Dertigers' zijn nu toch begonnen. Ondanks corona is dat slechts een paar weken later dan gepland, waardoor de oorspronkelijk uitzenddatum in het voorjaar van 2021 niet in het gedrang komt. De scène die op de eerste dag werd gedraaid, was er een tussen Kim Van Oncen (37, Saar) en Ellen Verest (31, Nora) aan de Antwerpse kaaien. "De sfeer was onmiddellijk zoals de andere jaren, met of zonder masker", aldus Van Oncen. De veiligheidsregels en de bubbels van tien worden in acht genomen tijdens het filmen van de fictiereeks. Mondmaskers werden pas afgezet tijdens de scène en zoals bij 'Familie' is nauwer (fysiek) contact met één van de andere acteurs toegestaan. (DBJ)

